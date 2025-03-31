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        Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda'yı evinde ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, down sendromlu Ceyda Buğday'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:55
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        Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda'yı evinde ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, down sendromlu Ceyda Buğday'ı evinde ziyaret etti.

        Ceyda ve annesi Nuray Buğday ile bayramlaşan Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Bayramların birlik ve beraberlik içerisinde anlamlı olduğunu dile getiren Turan, "Ceyda ile karşılaştığımızda bizi evine davet etmişti. Biz de bayram dolayısıyla Ceyda'yı ziyaret ederek kahvemizi içip sohbet ettik. Ceyda ve tüm özel bireylerimiz bizim için önemli. Bu nedenle her fırsatta ziyaretlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

        Turan, Ceyda ile tanışmanın kendisine büyük zenginlik kattığını vurguladı.

        Ziyarette, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

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        Galeri

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