Kırklareli'nde sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden Balaban, çikolata ikram etti.

Kaymakam Balaban da, jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görevli ekiplerin bayramlarını kutladı.

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