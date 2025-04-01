Kırklareli'nde sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, sürücü ve yolcularla bayramlaştı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, sürücü ve yolcularla bayramlaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak broşür dağıtıldı.
Kaymakam Balaban da, jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görevli ekiplerin bayramlarını kutladı.
Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden Balaban, çikolata ikram etti.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunan Balaban, uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye etti.
Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Balaban, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.
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