AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

Programda, Dağtaş da konuşma yaptı.

Bu önemli günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Sarıçam, Kırklareli için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile partililer katıldı.

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