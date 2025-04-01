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        AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:58
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        AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile partililer katıldı.

        Sarıçam, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

        Bu önemli günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Sarıçam, Kırklareli için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

        Programda, Dağtaş da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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