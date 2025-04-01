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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için yapılacak tesis alanını inceledi:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:29
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için yapılacak tesis alanını inceledi:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

        Turan, ilk olarak Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Vali Uğur Turan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulunan Turan, bugün çok önemli bir sorun için Kırklareli'nde olduğunu söyledi.

        Sokakların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Bizler sokaklarımızın güvenli olmasını istiyoruz. Sokaklarımızın güvenliği risk nereden gelirse gelsin canlıdan, hayvandan, insandan ne olursa olsun aynı derecede endişe duyuyoruz. Sokağın güvenli olması olmazsa olmaz prensibimiz. Bu risk nereden gelirse gelsin bir daha söylüyorum, bunu bertaraf etmek, milletimizi, insanımızı, ufacık evlatlarımızı sokağa güvenli bırakmak, bunu da takip etmek kamu olarak en büyük ödevlerimizden bir tanesi." dedi.

        Dünyanın gelişmiş ülkelerinde "sokak hayvanları" diye bir ifadenin olmadığına değinen Turan, sokaklarda hayvanların olmaması gerektiğini vurguladı.

        Hayvan sevgisinin önemli olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

        "Altını çizmek istiyorum, tüm bu süreçler içerisinde dünya bu işi nasıl yapmışsa, Avrupa bu işi nasıl yapmışsa, güvenli sokaklar nasıl oluşturulmuşsa benzerini yapmak durumundayız. Konu asla siyasi değil, konu asla polemik konusu değil. Bu sorunu çözmek istiyoruz. 'Sokaklarımızda güvenli olmak istiyoruz' diyen kim varsa görevinin başında. O yüzden konuya siyasi değil bir idari yaklaşımla, bir devlet adabı yaklaşımıyla bakıp bu konuyu geride bırakmak istiyoruz."

        - "Çağrıda bulunuyorum, gelin bu yürüyüşümüze omuz verin"

        Sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kanun çıktığını hatırlatan Turan, bu kanunun hak etmediği kadar polemik konusu olduğuna dikkat çekti.

        Bu kanuna sağ duyuyla bakılması gerektiğini belirten Turan, "Çağrıda bulunuyorum, gelin bu yürüyüşümüze omuz verin. Burada Avrupa'ya örnek, dünyaya örnek tesisler kuruluyor. Valilerimiz öncülüğünde büyük bir gayretle beraber hayvan bakımevleri, barınaklar kuruluyor. Doğal yaşam alanları ortaya koyuyor. Kırklareli'miz de bugün temelini atıyoruz, 1 ay sonra biteceğini öngördüğümüz harika bir tesise kavuşuyor." dedi.

        Kırklareli'nde 8 binden fazla sokak köpeği olduğunu aktaran Turan, bu yüksek sayının riskli olduğunu söyledi.

        Sokak hayvanlarının aç kaldığı zaman saldırganlaştığını, bunu birçok kez gördüklerini belirten Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Hayvanlara eziyet haramdır, suçtur, yanlıştır ancak insanların güvenliği de esastır. O yüzden sivil toplumun kıymetli mensupları bu yürüyüşümüze omuz versinler, hayvanların toplanmasına, doğal ortamlarda yaşamlarına devam ettirilmesine, hastaysa tedavi edilmesine destek olsunlar. Uzaktan bilmeyerek ithamlarla değil, buraya gelerek, görerek, bilgi alarak bu işlerin ne kadar hassas davranılarak yapıldığını yerinde görsünler. Belediyelerimizin binde 5 bütçesinden bu konuya ödenek ayırma yükümlülüğü var. Bakanlık olarak takip edeceğiz. Ayırmak yetmez bu binde 5'in kullanılmasını sağlama görevimiz var."

        Daha sonra Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Belediye Başkanı Derya Bulut da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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