İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için yapılacak tesis alanını inceledi:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

Turan, ilk olarak Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Vali Uğur Turan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulunan Turan, bugün çok önemli bir sorun için Kırklareli'nde olduğunu söyledi.

Sokakların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Bizler sokaklarımızın güvenli olmasını istiyoruz. Sokaklarımızın güvenliği risk nereden gelirse gelsin canlıdan, hayvandan, insandan ne olursa olsun aynı derecede endişe duyuyoruz. Sokağın güvenli olması olmazsa olmaz prensibimiz. Bu risk nereden gelirse gelsin bir daha söylüyorum, bunu bertaraf etmek, milletimizi, insanımızı, ufacık evlatlarımızı sokağa güvenli bırakmak, bunu da takip etmek kamu olarak en büyük ödevlerimizden bir tanesi." dedi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde "sokak hayvanları" diye bir ifadenin olmadığına değinen Turan, sokaklarda hayvanların olmaması gerektiğini vurguladı.

Hayvan sevgisinin önemli olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti: "Altını çizmek istiyorum, tüm bu süreçler içerisinde dünya bu işi nasıl yapmışsa, Avrupa bu işi nasıl yapmışsa, güvenli sokaklar nasıl oluşturulmuşsa benzerini yapmak durumundayız. Konu asla siyasi değil, konu asla polemik konusu değil. Bu sorunu çözmek istiyoruz. 'Sokaklarımızda güvenli olmak istiyoruz' diyen kim varsa görevinin başında. O yüzden konuya siyasi değil bir idari yaklaşımla, bir devlet adabı yaklaşımıyla bakıp bu konuyu geride bırakmak istiyoruz." - "Çağrıda bulunuyorum, gelin bu yürüyüşümüze omuz verin" Sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kanun çıktığını hatırlatan Turan, bu kanunun hak etmediği kadar polemik konusu olduğuna dikkat çekti. Bu kanuna sağ duyuyla bakılması gerektiğini belirten Turan, "Çağrıda bulunuyorum, gelin bu yürüyüşümüze omuz verin. Burada Avrupa'ya örnek, dünyaya örnek tesisler kuruluyor. Valilerimiz öncülüğünde büyük bir gayretle beraber hayvan bakımevleri, barınaklar kuruluyor. Doğal yaşam alanları ortaya koyuyor. Kırklareli'miz de bugün temelini atıyoruz, 1 ay sonra biteceğini öngördüğümüz harika bir tesise kavuşuyor." dedi.