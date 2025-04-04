Kırklareli Valisi Turan, mahalle muhtarlarını ziyaret etti

Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

Turan, eşi Nihal Turan ile Doğu Mahallesi muhtarı Arzu Yıldırım, Yayla Mahallesi muhtarı Dilek Karataş, Karakaş Mahallesi muhtarı Esra Mağıltaş, Karacaibrahim Mahallesi muhtarı Gülşah Uğurluoğlu ile İstasyon Mahallesi muhtarı Naide Şanlı Özdemir'e ziyaret gerçekleştirdi.

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