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        Babalarının bitmeyen miras davası üç kardeşi de avukat yaptı

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan üç kardeş, çocukluk yıllarında babalarının uzun süre sonuçlanmayan miras davasından etkilenerek hukukçu olmaya karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:10
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        Babalarının bitmeyen miras davası üç kardeşi de avukat yaptı
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan üç kardeş, çocukluk yıllarında babalarının uzun süre sonuçlanmayan miras davasından etkilenerek hukukçu olmaya karar verdi.

        Abdullah (32), Ahmet (31) ve Fatih Kastar (27), babaları Cihangir Kastar'ın miras paylaşımına ilişkin dava sürecine yıllarca şahitlik etti. Çocukluk yıllarındaki bu süreç, kardeşlerin meslek seçimlerinde belirleyici oldu.

        Abdullah ve Ahmet Kastar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, Fatih Kastar ise İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk eğitimlerini tamamlayan üç kardeş, Kırklareli Barosuna kayıtlı avukatlar olarak meslek hayatlarını sürdürüyor.

        Kırklareli kent merkezinde 2018'de Kastar Hukuk Bürosunu kuran kardeşler, aynı ofisi paylaşarak hizmet vermeye devam ediyor.

        - "Avukatlık çok sosyal bir meslek"

        Abdullah Kastar, AA muhabirine, kardeşleriyle aynı meslekte olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Çocukluk döneminde babasının miras paylaşımı davalarına tanıklık ettiklerini dile getiren Kastar, o dönemlerde hukuk okuma ve avukat olma isteği düşüncesi olduğunu anlattı.

        Kardeşlerini de bu yönde etkilediğinden bahseden Kastar, şöyle konuştu:

        "Kardeşlerimle aynı ofisi paylaşıyoruz ve avukatlık bizim için 'aile mesleği oldu' diyebiliriz. Avukatlık çok sosyal bir meslek. Her yerde işiniz var, yani sadece adliyede, mahkemelerde, icra dairelerinde değil. SGK'ya, tapu kadastro müdürlüğüne gidiyorsunuz, belediyeler, valilikler, ticaret il müdürlükleri, hukukun ve problemin olduğu her yerde aslında avukatlık var.

        Kardeşlerimizle çeliştiğimiz taraflar oluyor. Çok nadir CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) görevlendirmeleri dediğimiz zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde karşı karşıya gelmedik ama aynı dosyada sanık müdafisi olarak görev aldık. Diğer konularda bir dosya hakkında fikir alıp tartışıyoruz. Bazen üçümüz farklı bir şey söylüyoruz, bazen ikimiz aynı, diğerimiz başka bir şey söylüyoruz. Onun neticesinde tartışıp bir dosyada karara varıyoruz."

        Babasının ilk miras davasının 1994'te başladığını ve 2010'da sonuçlandığını, buna bağlı olarak ikinci miras davasının ise 2016'da başlayıp 2019'da sonuçlandığını anlatan Kastar, davanın görüldüğü mahkemece yazılı sundukları bazı taleplerinin kısmen kabulüyle lehine sonuçlandığını kaydetti.

        Kastar, ayrıca babasının 2016'da açılan ve 2024'te sona eren kira davasında da vekil olarak yer aldığını bildirdi.

        - "Doğumumuzdan önce açılan dosyalar, bizimle beraber son buldu"

        Ahmet Kastar da ağabeyinin meslek edinme anlamında kendilerine yol açtığını belirtti.

        Babalarının miras davasının kendilerinde ayrı motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Kastar, kardeşleriyle aynı meslekte olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Avukat olduktan sonra babalarının devam eden miras davasına müdafi olarak katıldığını aktaran Kastar, "Ağabeyimin bize yol açması ve bizim de heveslerimiz neticesinde öyle bir yola baş koyduk. Bunda babamın davalarının olması bize ayrı motivasyon kaynağı oldu. Hatta en son davayı abimle biz bitirdik. Doğumumuzdan önce açılan dosyalar, bizimle beraber son buldu. Abimin bize açtığı yolda bu mesleğe devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Ağabeyi ve kardeşiyle aynı ofisi paylaşmanın zorlukları ve güzel yanlarının olduğunu ifade eden Kastar, meslekte en önemli olan güven duygusunu rahatça yaşayabildiğini söyledi.

        Fatih Kastar ise büyüklerinden özenerek meslek edinme sürecinde avukatlığı tercih ettiğini anlattı.

        Kentte 2,5 yıldır avukatlık yaptığını ifade eden Kastar, ilk dosyasında da ağabeyiyle aynı sanığın avukatı olarak duruşmaya katıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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