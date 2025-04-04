Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bayramda 11 bin 646 kişinin hastanelerin acil servislerine başvurduğunu belirtti.
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bayramda 11 bin 646 kişinin hastanelerin acil servislerine başvurduğunu belirtti.
Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nda özveriyle çalıştıklarını ifade etti.
112 Çağrı Merkezi'ne gelen 386 ihbarın değerlendirildiğini aktaran Cerit, personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
- Eğitimci yazar Menekşe anıldı
Lüleburgazlı eğitimci yazar Nedim Menekşe vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.
Nedim Menekşe Parkı'nda düzenlenen programda şiirler okundu.
Lüleburgaz Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Hamiyet Gülaçar da, Menekşe'nin hayatı hakkında katılımcılara bilgi verdi.
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