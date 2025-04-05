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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:52
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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Turan ilk olarak Otizm Derneğine ziyaret gerçekleştirdi. Dernek başkanı Eylem Yolsal Murteza'dan bilgi alan Turan, otizmli bireylere her zaman gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

        Ardından Turan, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Mustafa Güçlü ile görüştü.

        Kırklareli Kanser Savaş Derneğini de ziyaret eden Turan, burada dernek üyelerince hazırlanan el ürünleri sergisini gezdi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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