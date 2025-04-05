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        Kırklareli Üniversitesinde "14. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "14. Kariyer Günleri" etkinliği 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:06
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        Kırklareli Üniversitesinde "14. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "14. Kariyer Günleri" etkinliği 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 99 faaliyetin yapılacağı belirtildi.

        Etkinliklere 122 akademisyen ve eğitimcinin katılacağı bildirilen açıklamada programların çevrimiçi ve yüz yüze yapılacağı belirtildi.

        Etkinliğe tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.

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