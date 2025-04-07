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        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:54
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        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

        Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 15 santimetreye ulaştı.

        Demirköy ilçesinde TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.

        Jandarma Kule ile Mahyatepe mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı. Pınarhisar, Demirköy ilçelerine ulaşımın sağlandığı yolda bazı araçlar kaza yaptı.

        Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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