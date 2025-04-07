Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu

Turan, gece gündüz demeden görevinin başında olan personele teşekkür etti.

Askeri personelle sohbet eden Turan, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

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