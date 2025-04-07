Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Turan ilk olarak Kıyıköy ilçe Jandarma Komutanlığını gezerek Vize Kaymakamı Kemal Balaban'dan bilgi aldı.
Askeri personelle sohbet eden Turan, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.
Turan, gece gündüz demeden görevinin başında olan personele teşekkür etti.
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