Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediyesi Meclisi toplandı.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, belediye encümen üyeliği ve organize sanayi bölgesi müteşebbis heyeti üyeliği seçimleri yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan seçimde meclis üyesi Ayfer Sevil, Cengiz Gültekin ve Serkan Özer encümen üyeliğine seçildi.

Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti üyeliğine ise Gürcan Saatçi ve Ayşen Kösegil asil, Serkan Özer ve Adem Sevim ise yedek üye olarak seçildi.

Toplantı diğer gündem maddelerinin de görüşülmesiyle sona erdi.