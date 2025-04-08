Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Turan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi.
Bölgede incelemede bulunan Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Turan, ardından üç fabrikada ziyaretlerde bulundu.
OSB'nin hızla büyüdüğünü ifade eden Turan, yatırımcıları OSB'ye davet etti.
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