Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, mart ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 11 zanlının tutuklandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, mart ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 11 zanlının tutuklandığını söyledi.

        Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin aralıksız görev yaptığını dile getirdi.

        Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık müdürlüğü, AFAD, karayolları, il özel idare ve belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olduğunu belirten Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük mücadele verdiğini dile getiren Turan, şunları söyledi:

        "PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 1 operasyon yapılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 2 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 90 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 158 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize Suçlar kapsamında ilimizde 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 1 organize suç çetesi çökertilmiştir."

        Turan, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçu kapsamında 16 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'unun tutuklandığını ifade etti.

        Düzensiz göçe yönelik de yoğun mücadele verildiğini belirten Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış ve 14 araca el konulmuştur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu