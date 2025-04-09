Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant ve Roman derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Romanların bu toplumun bir parçası olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Bulut, Ant ve Roman derneklerinin yöneticileri ile sohbet etti.

- "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, toprağın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sonucunda oluşan sergi törenle açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışında, sergide birbirinden farklı güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.