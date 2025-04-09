Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant ve Roman derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant ve Roman derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Romanların bu toplumun bir parçası olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Bulut, Ant ve Roman derneklerinin yöneticileri ile sohbet etti.

        - "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, toprağın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sonucunda oluşan sergi törenle açıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışında, sergide birbirinden farklı güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.

        Karaca, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düze...
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düze...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi