Kırklareli Valisi Turan'dan Polis Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, gücünü kanunlardan, halkın güven ve desteğinden alan, mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yapan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünün gururla kutlandığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, devletin bekası, huzur ve barış ortamının korunması, halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için fedakarca çalıştığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşlarımızın da desteğini alarak görevlerini yerine getirme gayretinde olan polisimiz, büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde ortaya koyduğu başarılarla hepimizi gururlandırmaktadır. Türk Polis Teşkilatı her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen bir kolluk kuvvetidir. Polisimiz terörle mücadele, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması gibi görevlerde büyük başarılara imza atarak, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur."