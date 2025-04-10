Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Geleceğe Nefes, Çocuklarımıza Hatıra Olsun Projesi"nin temel eğitimde iyi örnekler arasında yerini aldığını bildirdi.
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Geleceğe Nefes, Çocuklarımıza Hatıra Olsun Projesi"nin temel eğitimde iyi örnekler arasında yerini aldığını bildirdi.
Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet İlkokulunca yürütülen projenin Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından temel eğitimde iyi örnekler çalışmaları kapsamında örnek proje olarak yayımlandığını belirtti.
Doğaya duyarlı bireyler yetiştirme amacıyla hayata geçirilen projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Akdemir, proje ile geri dönüşüm, enerji tasarrufu, ağaçlandırma ve sürdürülebilirlik temasıyla doğa dostu bir gelecek hedeflediklerini kaydetti.
- Okul bahçesine çocuk parkı yapılıyor
Pınarhisar Belediyesince anaokulu bahçesine çocuk parkı yapılıyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Yıldız Anaokulu bahçesinde gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.
Okul bahçesinde çevre düzenlemesi, yeşil alan ve çocuk parkının yapılacağını ifade eden Talay, çocukların ders aralarında daha güvenli ve keyifli vakit geçirecekleri alan oluşturulacağını belirtti.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 5 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Ahmetçe, Demirköy ilçesinin Avcılar, Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Deniz ve Yeni Mahallesine 11 Nisan Cuma bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Ahmetçe köyünde 09.00-15.00, diğer köy ve mahallelerde 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.
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