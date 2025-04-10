Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Geleceğe Nefes, Çocuklarımıza Hatıra Olsun Projesi"nin temel eğitimde iyi örnekler arasında yerini aldığını bildirdi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet İlkokulunca yürütülen projenin Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından temel eğitimde iyi örnekler çalışmaları kapsamında örnek proje olarak yayımlandığını belirtti.

Doğaya duyarlı bireyler yetiştirme amacıyla hayata geçirilen projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Akdemir, proje ile geri dönüşüm, enerji tasarrufu, ağaçlandırma ve sürdürülebilirlik temasıyla doğa dostu bir gelecek hedeflediklerini kaydetti.

- Okul bahçesine çocuk parkı yapılıyor

Pınarhisar Belediyesince anaokulu bahçesine çocuk parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Yıldız Anaokulu bahçesinde gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.

Okul bahçesinde çevre düzenlemesi, yeşil alan ve çocuk parkının yapılacağını ifade eden Talay, çocukların ders aralarında daha güvenli ve keyifli vakit geçirecekleri alan oluşturulacağını belirtti.