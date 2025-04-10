Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Hızırbey Camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.
Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.
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