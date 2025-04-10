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        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:40
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        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
        ABONE OL

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Hızırbey Camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

        Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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