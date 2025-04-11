Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı dolayısıyla emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

İlçe Emniyet Amiri Tarık Yadigaroğlu, beraberinde emniyet mensupları kaymakam Bayram'ı ziyaret etti.

Bayram, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yaptığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılını kutlayan Bayram, vatanın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

- Şehit komando er Koç, kabri başında anıldı

Şehit komando er Murat Koç, Pınarhisar ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şırnak'ta 1994 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan komando er Koç için ilçe şehitliğindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi.