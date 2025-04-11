Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı düzenlendi.
Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı düzenlendi.
Vali Uğur Turan, başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Türkmendağ sunum yaptı.
Ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, yaptığı konuşmada su ve su kaynaklarının çok iyi korunması gerektiğini söyledi.
Suyun önemine vurgu yapan Turan, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.
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