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        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:23
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        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Türkmendağ sunum yaptı.

        Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, yaptığı konuşmada su ve su kaynaklarının çok iyi korunması gerektiğini söyledi.

        Suyun önemine vurgu yapan Turan, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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