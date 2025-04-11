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        Kırklarelili kadınlar motiflerle şiddet olaylarına dikkat çekti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kadınlar motif parçalarını bir araya getirerek kadına ve çocuğa şiddete karşı dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:25
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        Kırklarelili kadınlar motiflerle şiddet olaylarına dikkat çekti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kadınlar motif parçalarını bir araya getirerek kadına ve çocuğa şiddete karşı dikkat çekti.

        Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu, kadına ve çocuğa şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

        "Her Motif Bir Kadın Hikayesi Projesi" kapsamında motifler kadınlar tarafından ilmek ilmek işlenerek hazırlandı. Küçük parçalar halinde hazırlanan bin motif bir biriyle birleştirildi.

        Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Cemile Mil, yaptığı yazılı açıklamada, çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

        Motiflerle şiddet olaylarına dikkat çektiklerini belirten Mil, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Türk tarihinde yıllardan beri duygular, düşünceler kilimlere dokunur, renklerle ifade edilir. Bu dönemde kilim dokuyamadığımız için her kadından bir motif isteyelim diye düşündüm. 10 Şubat'ta hepimiz bir motif yaptık, yani

        projeye 9 motifle başladık. 8 Mart'ta yaklaşık binin üzerinde motife ulaştık. Bu motifler cinayete kurban gitmiş kadın ve çocukları temsil ediyorlar. Şu an motiflerimiz 1,5 metre eninde, 11 metre boyundalar. Her kadın kendine sahip çıktı, çok

        destek verdiler. "

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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