Kırklareli'nde "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" eğitimleri başladı

Konuşmaların ardından katılımcılara sağlık konularında bilinç düzeylerinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kronik hastalıklardan korunma, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık sağlanması ve aile hekimliği sistemi gibi konularda bilgi verildi.

Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimin ilk dersine Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit konuşmacı olarak katıldı.

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