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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı etkinlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:34
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı etkinlikleri sürüyor.

        İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ve emniyet personeli, Kaymakam Salih Yüce'yi makamında ziyaret etti.

        Yüce, ziyarette, 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatının 180. yılını kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, Türk Polis Teşkilatında görev alan herkese görevlerinde başarı diledi.

        - Şehitler için mevlit okutuldu

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

        Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, şehitler için dua edildi.

        Daha sonra cami avlusunda lokum dağıtıldı.

        Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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