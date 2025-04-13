Pınarhisar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar için eğlenceli ve keyif alabilecekleri şenlik hazırladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde çeşitli etkinlik, spor ve bilgi yarışmalarının düzenleneceğini aktaran Talay, yarışmalar için kayıtların başladığını kaydetti.

Talay, sportif faaliyetler için de takımlar arasında kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi.

- "Yedi Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz ilçesinde "Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sadık Şendil tarafından yazılan ve Budak Çal'ın yönettiği tiyatro oyunu Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Budak Çal Salonunda seyirciyle buluştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi oyuncuları tarafından sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı.