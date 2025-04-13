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        Kırklareli'nde bisikletlerin pedalları kalp sağlığı için döndü

        Kırklareli'nde 37. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:49
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        Kırklareli'nde bisikletlerin pedalları kalp sağlığı için döndü
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        Kırklareli'nde 37. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilciliği öncülüğünde Eşpedal Derneği, Kırk Pedal, Istranca Doğa ve Sanat Derneği ile Kırklareli Bisiklet Kulübünce gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli grup Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

        Etkinlikte, bisiklet turu öncesi keman ve darbuka ile müzik dinletisi yapıldı.

        Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilcisi Cihat Cafer, konuşmasında, 37. Kalp Haftası'na dikkati çekmek amacıyla bisiklet etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Kalp damar hastalıklarının, en sık görülen sağlık sorunlarının başında geldiğini ifade eden Cafer, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzıyla bu riskleri büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu belirtti.

        Herkesi bisiklete binmeye ve spor yapmaya davet eden Cafer, "Biz de bu farkındalığı artırmak, kalp sağlığının önemini hatırlatmak ve toplumu harekete geçirmek için pedal çeviriyoruz. Sağlıklı bir yaşamın en güzel yollarından biri olan bisikletle, kalbimize ve doğaya iyi geleceğiz. Herkes bu sağlıklı yolculuğun bir parçası olsun." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından bisikletli grup, yaklaşık 3 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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