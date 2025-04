Kırklareli'nde Roman vatandaşlar, spor ve konser etkinlikleriyle eğlendi

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince düzenlenen spor ve konser etkinliklerinde Roman vatandaşlar eğlendi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, ipli futbol, karate ve voleybol gösteri maçları ile konser düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleri ile vatandaşlar etkinlik alanındaki gösterileri izledi.

Vali Turan ile Belediye Başkanı Bulut, Roman vatandaşların voleybol maçına katılarak bir süre oynadı.

Etkinlik alanında İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de bilek güreşi yaptı.

Etkinlikler kapsamında Can Kardeşler Mehteran ekibi gösteri sundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konuşmasında, Kırklarelililerin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde vatanını, milletini, bayrağını seven, devletini bilen, kanunlarına uyan insanların yer aldığını ifade eden Turan, herkesin eşit ve bir olduğunu söyledi.

Kimseyi yalnız bırakmadıklarını anlatan Turan, "Samimiyetinize güveniyorum, size inanıyorum. Beni de aranızdan sayın. Ben de sizin kardeşinizim, eşim de sizin ablanız. Ölene kadar böyle olacak Allah'ın izniyle. Sizi yalnız bırakmayız. Boşnak'ını da yalnız bırakmayız, Arnavut'unu da Gacal'ını da Pomak'ını da Trakya'nın insanını da kim varsa bu ülkede Türk'ü ile Kürt'ü ile Sünni'si ile Alevi'si ile hepsi can, 85 milyon can, kadim coğrafyamız can." diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da her karış toprağı cennet olan vatanda Romanı ile Çerkez'i ile Kürt'ü ile Boşnak'ı ile bir aile olmaktan şeref duyduğunu kaydetti.

Türk milletini hiç kimsenin ayıramadığını, bölemediğini dile getiren Bulut, "Hep beraber büyüdük, beraber yaş alıyoruz. Roman vatandaşlarımızdan temizlikçi de çıktı, sanatçı da çıktı, doktor da çıktı, hakim de çıktı ama bir şey çıkmadı, vatan haini hiç çıkmadı." şeklinde konuştu.