Kırklareli Valisi Turan, doğa yürüyüşüne katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Sağlık Rotası Doğa Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Sağlık Müdürlüğünce Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 10 kilometrelik parkuru yürüdü.

Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemli olduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Bu tür etkinlikleri desteklediklerini ifade eden Turan, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Programa, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.