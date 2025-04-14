Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini aktaran Karakahya, vatandaşları YEDAM'a davet etti.

Vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karakahya, bağımlılığın kişiler üzerinde bedensel, ruhsal ve sosyal hayatına yönelik olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.