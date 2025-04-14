Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Millet Bahçesinde kurulan stantta, Yeşilay gönüllüleri vatandaşlara tütün, alkol, kumar, madde, internet bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Şube Başkanı Aslı Karakahya, AA muhabirine bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karakahya, bağımlılığın kişiler üzerinde bedensel, ruhsal ve sosyal hayatına yönelik olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini aktaran Karakahya, vatandaşları YEDAM'a davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, doğa yürüyüşüne katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, doğa yürüyüşüne katıldı
        Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan kardelenler doğayı süsledi
        Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan kardelenler doğayı süsledi
        Kırklareli'nde Roman vatandaşlar, spor ve konser etkinlikleriyle eğlendi
        Kırklareli'nde Roman vatandaşlar, spor ve konser etkinlikleriyle eğlendi
        Türkiye ve Bulgaristan'dan kuş gözlemcileri şah kartallarını takip ediyor
        Türkiye ve Bulgaristan'dan kuş gözlemcileri şah kartallarını takip ediyor