Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Millet Bahçesinde kurulan stantta, Yeşilay gönüllüleri vatandaşlara tütün, alkol, kumar, madde, internet bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirmede bulundu.
Şube Başkanı Aslı Karakahya, AA muhabirine bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karakahya, bağımlılığın kişiler üzerinde bedensel, ruhsal ve sosyal hayatına yönelik olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.
Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini aktaran Karakahya, vatandaşları YEDAM'a davet etti.
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