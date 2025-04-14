Kırklareli Valisi Turan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli-Edirne karayolunda süren çalışmaları inceledi.

Turan, İnece beldesi yakınlarında süren çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, kentteki tüm yolların daha konforlu bir hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Turan, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.