GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı.

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