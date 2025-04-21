Kırklareli'nin Longoz Ormanları ilkbaharla renklendi

İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan dereler ile kuşların sesleri ormanda gezenlere ayrı bir huzur veriyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda ağaç dallarının yapraklanmasıyla yeşil, çiçeklenmesiyle de farklı renklere büründü.

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