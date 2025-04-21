Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi

        Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

        Dün işletme sahibi E.F. gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan işletme sahiplerinden E.F. ile H.D. ve elektrikçi S.A. adliyeye sevk edildi.

        - 4 kişinin tedavisi devam ediyor

        Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

        Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde kendisini engelli gibi gösteren dilenci hakkında işlem yapıl...
        Kırklareli'nde kendisini engelli gibi gösteren dilenci hakkında işlem yapıl...
        Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin...
        Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin...
        Kırklareli'nin Longoz Ormanları ilkbaharla renklendi
        Kırklareli'nin Longoz Ormanları ilkbaharla renklendi
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi h...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi h...
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kald...
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kald...