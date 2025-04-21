GÜNCELLEME - Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan işletme sahiplerinden E.F. ile H.D. ve elektrikçi S.A. adliyeye sevk edildi.

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