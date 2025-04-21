Kırklareli merkezli 22 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 526 gram skunk, 18 gram likit esrar, 11 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca fişeği, 13 kök Hint keneviri, 2 vakum cihazı, kargo poşetleri ile 1 kutu eldiven ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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