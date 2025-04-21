GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı." ifadelerine yer verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret etti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A, İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

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