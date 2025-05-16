Kırklareli'nde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpıp kaçması üzerine çalışma yaptı.

Bölgedeki güvenlik kamaralarını inceleyen ekipler motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.

Sürücü E.B. yakalanarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Tahir D, ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay dün, Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpmıştı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün ters yöne girdiğini belirlenmişti.