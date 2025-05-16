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        Kırklareli'nde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:29
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        Kırklareli'nde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

        Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpıp kaçması üzerine çalışma yaptı.

        Bölgedeki güvenlik kamaralarını inceleyen ekipler motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.

        Sürücü E.B. yakalanarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Tahir D, ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olay dün, Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpmıştı.

        Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün ters yöne girdiğini belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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