Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

Turan, daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Cergibozan, Teknoloji Fakültesi Dekan vekili Prof.Dr. Meryem Çamur Demir, Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Erkan Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Serpil Aközcan Pehlivanoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Kentin turizmi hakkında görüşen Turan, Kırklareli'nin turizm açısından çok zengin bir kent olduğunu vurguladı.

Vali Turan, ilk olarak Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Altunel'i makamında ziyaret etti.

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