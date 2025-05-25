Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 137'si hükümlü 142 kişi yakalandı
Kırklareli'nde dört ayda çeşitli suçlardan aranan 137'si hükümlü 142 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde dört ayda çeşitli suçlardan aranan 137'si hükümlü 142 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 1 Ocak, 30 Nisan tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 142 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 137 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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