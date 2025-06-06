Kırklareli Valisi Turan'dan Kurban Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türk milletini manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların toplumsal değerlerin hatırlandığı, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin güçlendiği müstesna günler olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı Kurban Bayramı, milli ve manevi değerler paydasında ortak bilincin pekiştirilmesi bakımından bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, ihtiyaç sahiplerine el uzatmalıyız. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeli, çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz."