Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan'dan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında Türk milletini manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Bayramların toplumsal değerlerin hatırlandığı, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin güçlendiği müstesna günler olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı Kurban Bayramı, milli ve manevi değerler paydasında ortak bilincin pekiştirilmesi bakımından bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, ihtiyaç sahiplerine el uzatmalıyız. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeli, çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Trakya'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri skolyoz taramasından geçirilecek
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri skolyoz taramasından geçirilecek
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor