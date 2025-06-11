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        Kırklareli'nde okul kantinleri denetlendi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:23
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        Kırklareli'nde okul kantinleri denetlendi
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Pınarhisar ilçesinde denetimlerde okul kantinlerindeki ürünleri kontrol ederek, paketli ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyenik ve muhafaza koşullarını inceledi.

        Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada okul kantinlerinin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Öğrencilerin daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri önemsediklerini ifade eden Karaca, asgari teknik hijyenik koşulların uygun olması yönünden kontrollerin yapıldığını belirtti.

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