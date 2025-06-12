Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki bir kişi öldü
Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Baran C. (20) idaresindeki 39 BC 352 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan İpek Hançer'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Baran C. ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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