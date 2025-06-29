Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Sınır güvenliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Turan, sınır bölgesinde yatırımların sürdüğünü belirtti.

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