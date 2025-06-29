Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından ilgili kurum müdürleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sınır güvenliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Turan, sınır bölgesinde yatırımların sürdüğünü belirtti.
- "Hoş Geldin Bebek" Projesi
Vize ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.
Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.
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