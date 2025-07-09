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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ü makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Turan, Soytürk'e çalışmalarında başarılar diledi.

        Soytürk ise yaptıkları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Turan'a bilgi verdi.

        - Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Bulut, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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