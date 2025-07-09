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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Özderin, ziyarette, belediye çalışmaları hakkında Talay'dan bilgi aldı.

        Devam eden ve tamamlanan projeleri değerlendiren Özderin, belediye personeline çalışmalarında kolaylık diledi.

        Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Yüzme kursu açılacak

        Pınarhisar Belediyesince yüzme kursu açılacak.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Millet bahçesi yüzme havuzunda gerçekleştirilecek kurs kayıtlarının başladığını aktaran Talay, çocukların kurs sayesinde hem eğleneceğini, hem de eğitmenler eşliğinde yüzme öğreneceğini kaydetti.

        Kayıtların belediye kültür merkezinde alındığını ifade eden Talay, 6-13 yaş aralığındaki çocukların kursa katılabileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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