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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kırklareli'nin Yündalan köyünde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:30
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Kırklareli'nin Yündalan köyünde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 yangın söndürme uçağı ile helikopter de müdahale etti.

        Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 900 dekar tarım ve ormanlık alan ile 2 katlı bir ev zarar gördü.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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