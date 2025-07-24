KTSO Başkanı Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında basın kuruluşlarının vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması açısından önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Gazetecilerin kamu yararını gözeterek, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştırmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda basının büyük bir güce sahip olduğunu kaydetti.

Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basınının demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu aktaran Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarih Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Basın kuruluşlarımız, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Gerek ülkemizin gerekse Kırklareli'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir."