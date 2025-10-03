Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da İlçe Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar'da İlçe Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıkta, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda spor müsabakalarında alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kubat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Abdurrahman Rışvanoğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emre Cesur, Pınarhisarspor Kulüp Başkanı Tayfun Uysal ve Kaynarcaspor Kulüp Başkanı Eralp Kıvanç İkiz katıldı.

        - "Kentsel İyileştirme Projesi" tanıtıldı

        Pınarhisar Belediyesinde uygulanacak "Kentsel İyileştirme Projesi" Tanıtım Toplantısı yapıldı.

        Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı İhsan Talay gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dükkanlara yönelik hazırlanan proje hakkında bilgi verdi.

        Talay, proje ile Cumhuriyet Meydanı'nın çevresini güzelleştireceklerini belirtti.

        Dükkan dış kaplamalarının tek düzende yapılacağını ifade eden Talay, estetik bir görünüm kazandırılacağını kaydetti.

        Talay, uygulanacak projeyle Pınarhisar'a değer katacaklarını söyledi.

