        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:24 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:33
        
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kıyıköy Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ragıp Ertuğ Yentürk, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını yaraladığını söyledi.

        İsrail'in çocukları, kadınları ve masum insanları hedef aldığını vurgulayan Yentürk, acı tablo karşısında Türk milletinin sessiz kalmadığını ve kalmayacağını vurguladı.

        Yentürk, kentteki tüm balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde Filistin'e destek amacıyla denize açıldıklarını kaydetti.

        Balıkçı Halil Kurt ise Gazze'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Etkinliğe, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, AK Parti Vize İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Andıç ile balıkçılar katıldı.

        Konuşma ve duaların ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.

        Bir süre denizde tur atan tekneler, etkinlik sonrası limana döndü.

