Kırklareli'nde Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kıyıköy Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ragıp Ertuğ Yentürk, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını yaraladığını söyledi.

İsrail'in çocukları, kadınları ve masum insanları hedef aldığını vurgulayan Yentürk, acı tablo karşısında Türk milletinin sessiz kalmadığını ve kalmayacağını vurguladı.

Yentürk, kentteki tüm balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde Filistin'e destek amacıyla denize açıldıklarını kaydetti.

Balıkçı Halil Kurt ise Gazze'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.