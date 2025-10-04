Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) Kırklareli İl Sorumlusu Yunus Çolak, Gençlik Merkezi Deneyap Atölye Sorumlusu İnsunur Eryılmaz, Kırklareli Üniversitesi Teknofest Kulübü Başkan Yardımcısı Kadir Ir'ı makamın kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) Kırklareli İl Sorumlusu Yunus Çolak, Gençlik Merkezi Deneyap Atölye Sorumlusu İnsunur Eryılmaz, Kırklareli Üniversitesi Teknofest Kulübü Başkan Yardımcısı Kadir Ir'ı makamın kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çolak, Eryılmaz ve Ir'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Yapılan çalışmaları önemsediklerini ifade eden Turan, özellikle gençlerin teknoloji alanında kendilerini çok iyi geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

        Teknolojinin artık hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Turan, geleceğin gençlerin enerjisi, bilimin ışığı ve teknolojinin gücüyle şekilleneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde huzurevi sakinleri TCSG-93 botunu gezdi
        Kırklareli'nde huzurevi sakinleri TCSG-93 botunu gezdi
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Adalet Bakanı Tunç, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tunç: Alıkoyduğunuz insan hakları savunucularını serbest bırakmanız g...
        Bakan Tunç: Alıkoyduğunuz insan hakları savunucularını serbest bırakmanız g...
        Kırklareli'nde Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi