Kırklareli'nde huzurevi sakinleri TCSG-93 botunu gezdi
Kırklareli'nde huzurevi sakinleri Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde TCSG-93 botunu ziyaret etti.
Huzurevi sakinleri TCSG-93 botunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlılar ile birlikte mavi vatanın kahramanlarını ve modern teknolojileri yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.
Çok verimli bir gezi olduğunu ifade eden Özbaş, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
