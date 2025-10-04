Habertürk
        Şehir hayatından köyüne döndü, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

        ÖZGÜN TİRAN - Genç yaşta şehir hayatının cazibesine kapılarak köyünden ayrılan 47 yaşındaki Tuncay Aykanat, yıllar sonra stresten uzaklaşmak amacıyla döndüğü Kırklareli'nin Geçitağzı köyünde devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

        04.10.2025
        Şehir hayatından köyüne döndü, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        ÖZGÜN TİRAN - Genç yaşta şehir hayatının cazibesine kapılarak köyünden ayrılan 47 yaşındaki Tuncay Aykanat, yıllar sonra stresten uzaklaşmak amacıyla döndüğü Kırklareli'nin Geçitağzı köyünde devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

        Aykanat, 2000 yılında çalışmak için köyünden ayrılarak kente göçtü.

        Kentte 14 yıl boyunca çeşitli işlerde çalışan Aykanat, yoğun stres nedeniyle 2014 yılında doğduğu Geçitağzı köyüne dönmeye karar verdi.

        Aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY Projesi kapsamında aldığı destekle küçükbaş hayvan besiciliğine başlayan Aykanat, sürüsünü büyüttü, 300 koyun sahibi oldu.

        Aykanat, hem işini geliştirmeyi hem de gençlere örnek olmayı hedefliyor.

        - "ORKÖY desteğinden herkesin faydalanmasını tavsiye ederim"

        Aykanat, AA muhabirine, askerlik görevini tamamladıktan sonra kente göç ettiğini söyledi.

        Uzun yıllar fabrikalarda işçi olarak çalıştığını ifade eden Aykanat, yeniden köyüne dönerek hayvancılık yapmaya karar verdiğini anlattı.

        Aynı yıl devlet desteği ile 30 küçükbaş hayvan ile besiciliğe başladığını dile getiren Aykanat, "Mücadele etmeye devam ediyoruz. Devletimizin verdiği ORKÖY desteğinden herkesin faydalanmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

        Devlet desteğinden memnun olduğunu belirten Aykanat, bu sayede sürü sahibi olduğunu söyledi.

        Sürüsündeki hayvan sayısını daha da artırmayı hedeflediğini belirten Aykanat, "Gençlere tavsiye ederim, köylerine dönüp hayvancılık yapsınlar." dedi.

        Köyün şehir hayatına göre çok daha güzel olduğunu anlatan Aykanat, şunları kaydetti:

        ​​​​​​​"Şehir hayatı daha kolay geliyor insanlara. Kolay hayat dedikleri aslında en zor hayat. Köyde etini, sütünü, yumurtanı kendin yetiştiriyorsun. Şehirde ise hepsini satın alıyorsun. Köyde her şey doğal. Köy hayatını bence yaşayan bilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

